Sarafina Wollny: Schwangerschafts-Update! Sie verrät den Geburtstermin

In ihrer Instagram-Story gibt Sarafina ihren Fans nun erneut Einblicke in ihre zweite Schwangerschaft und verrät sogar, wann ihr Baby auf die Welt kommen wird. Aktuell befindet sich Sarafina in der 20. Schwangerschaftswoche, wie sie erzählt. Der errechnete Entbindungstermin wird am 5. August sein, beantwortet die Schwangere im Rahmen einer Fragerunde. "Wird aber früher sein, da es ein Kaiserschnitt wird", fügt sie hinzu.

Ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen wird, weiß Sarafina selbst noch nicht. Trotzdem hat sich das Paar bereits einige Gedanken bezüglich eines Namens für ihr Baby gemacht, den sie allerdings noch für sich behalten wollen.

