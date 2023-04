Sarah Connor & Marc Terenzi: Überraschender Neuanfang! Er bekommt eine zweite Chance

"Er hat viele Chancen bekommen, aber nach all den Lügen und Fehltritten ist eine sinnvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich", heißt es einem Statement des Bandmanagements. Marc soll nicht zu Proben erschienen sein oder sogar eine Corona-Erkrankung vorgetäuscht haben, aber am selben Abend in einem Club gesichtet worden sein. Zum einem Fotoshooting der Schlagergruppe kam er mit blauem Auge. Woher das Veilchen kam? Darüber schweigt Marc. Bandkollege Joël de Tombe glaubt, Freundin Verena habe etwas damit zu tun: "Die Nacht im Hotel vor dem Shooting war erschreckend. Ich hatte das Zimmer neben Marc und Verena. Ich selbst konnte kein Auge zu machen, da der Terror bis 7 Uhr morgens ging." Es habe "nach Mord und Totschlag" geklungen, so der Boyband-Star. Marc selbst weist die Vorwürfe von sich: "Es gab keinen Streit mit Verena. Sie ist so eine starke Frau, da würde ich im Krankenhaus landen." Und auf die Frage, ob es Gewalt gäbe in ihrer Beziehung antwortet der Amerikaner: "Nein. Warum denken Leute sowas? Das ist lächerlich."

Fakt ist: An Verenas Seite führt Marc seit einigen Monaten wieder ein wildes Partyleben, das seiner Gesundheit nicht guttut. Regelmäßig sieht man ihn trinkend bei Events – ein Verhalten, das er eigentlich längst abgelegt hatte. Zweimal schon machte Marc in der Vergangenheit Alkoholentzüge in einer Klinik; seinen alten Party-Freunden kündigte er damals die Freundschaft, um nicht erneut in Versuchung zu geraten. Bis zu zwei Flaschen Wodka am Tag trank er in seinen schlimmsten Zeiten.