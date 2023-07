"Sommerhaus"-Ricarda Raatz: Krasse Beichte! "Ich kann meinen Alltag nicht mehr normal führen"

In der diesjährigen Staffel "Das Sommerhaus der Stars" wollen Ricarda Raatz und ihr "Are You The One"-Lover Maurice Dziwak Vollgas geben. Doch haben sie es bei den Dreharbeiten wohl etwas übertrieben? Nun berichtet die "Love Island"-Beauty, dass sie aktuell mit ihrer Gesundheit zu kämpfen hat. Sie leide seit einigen Wochen unter Herzrasen und Panikattacken. Auf Instagram schildert sie jetzt die Situation.