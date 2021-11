Stefan Mross & Stefanie Hertel: Jaa, Tochter Johanna zeigt ihre Liebe!

"My Love" schreibt Johanna Mross nun zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts, auf dem sie dabei zu sehen ist, wie sie ihren süßen Hund liebevoll in den Armen hält! Wie es scheint, hat Johanna Mross ihre Liebe zu Tieren von Mama Stefanie Hertel übernommen und ihr niedlicher Hund lässt ihr Herz höher schlagen. Das so ein Schnappschuss von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es unter dem Bild: "Ihr beiden Süßen" sowie "Der ist aber wirklich sehr süß". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob uns Johanna in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Schnappschüssen dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...