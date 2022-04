Steffi Graf: Neuanfang in Hamburg

Es liegen schwere Zeiten hinter Steffi Graf (52)! Doch Aufgeben ist für die Tennis-Legende keine Option. Nach all den Familien-Dramen ordnet die Tenniskönigin derzeit ihr Leben neu (das neue berichtete) und damit geht wohl auch ein Ortswechsel einher: Denn Steffi plant einen Neuanfang in der Heimat! In Deutschland will sie ihre Ehe retten!