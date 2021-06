"Die Alm": So nackt zeigt sich Erotikstar Vivian Schmitt im TV

Früher arbeitet Vivian Schmitt als Pflegekraft in einem Krankenhaus, doch dann entdeckte die gebürtige Polin ihren Traumberuf in der Erotikbranche. Unter dem Namen „Anna B“ stand sie einige Jahre für namenhafte Pornolabels wie „Magmafilm“ oder „Videorama“ vor der Kamera, bevor ihr 2004 der große Durchbruch gelang. Auf der renommierten Erotikmesse Venus in Berlin erhielt Vivian Schmitt die Auszeichnung als „Beste Nachwuchsdarstellerin“ – der Startschuss für eine erfolgreiche Karriere in der Pornobranche! Das Erotiksternchen drehte über 50 Pornofilme, bevor sie sich 2010 von der Mattscheibe verabschiedete. Mit 43 Jahren hat Vivian Schmitt mittlerweile ihre eigene Firma gegründet mit der sie eigene Filme dreht und arbeitet zusätzlich als Cam-Girl. Statt einem festen Freund hat sich die gebürtige Polin einen Hund zugelegt.