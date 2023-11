Alicia-Awa Beissert: Dieters "DSDS"-Schönheit geht zu "Promi Big Brother"

Jenny Elvers erkämpfte sich die Krone aus dem Container als Erste, danach schlugen sich unter anderem Silvia Wollny und Melanie Müller erfolgreich durch die Prüfungen von "Promi Big Brother". Alicia-Awa hat gute Voraussetzungen, es ihnen gleichzutun, denn die 26-Jährige ist ehrgeizig und hat Durchhaltevermögen.

Schon 2015 versuchte sich die Sängerin in der 5. Staffel von "The Voice of Germany", schied aber in den "Knock Outs" aus. Vier Jahre später nahm sie bei "Deutschland sucht den Superstar" nochmals Anlauf für ihre Musikkarriere. Hier reichte es immerhin für Platz vier. Schließlich gelang ihr 2020 ein kleiner Durchbruch, als sie ihre erste eigene Single "Fassade" auf den Markt brachte; danach folgten weitere Nummern. Dass sich ihr Fleiß auszahlt, zeigt auch ihre neueste Auszeichnung: Die Zeitschrift "Glamour" verlieh der 26-Jährigen vor wenigen Tagen den "Rising Star" des "Glamour Women of the Year Award".