Amira Pocher: Job-Verlust dank Negativ-Schlagzeilen!

Eigentlich sollte Amira Pocher am vergangenen Wochenende in Idar-Oberstein zur Juwelen-Botschafterin gekürt werden. Das war zumindest im Rahmen des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises angedacht. Doch kurz vor der Veranstaltung wurde Amira Pocher abgesägt, und der Veranstalter entschied sich um! Statt die Ex-Frau des Comedians Oliver Pocher zu küren, wurde kurzerhand Schauspielerin Liz Baffoe zur Juwelen-Botschafterin ernannt. Jörg Lindemann, Geschäftsführer Bundesverband der Edelsteine und Diamanten, begründet diese Entscheidung gegenüber "BILD": "Wir brauchten Planungssicherheit und wir hatten das Gefühl, dass wir die mit Frau Pocher nicht haben. Die ganze negative Presse aktuell passt auch nicht so ganz." Sicher eine ziemlich heftige Klatsche für Amira Pocher, die weiterhin zu den Anschuldigungen, die von Ex-Mann Oliver Pocher erhoben werden, schweigt und stattdessen nett bei "Instagram" in die Kamera lächelt.

Doch eine Person hat sich über den spontanen Wechsel gefreut: Liz Baffoe! Die schrieb verzückt auf ihrem Social-Media-Kanal: "Ich kann es kaum fassen! Das ist so unglaublich! Ich freue mich wahnsinnig über diese Auszeichnung als Edelsteinbotschafterin 2024. Es erfüllt mein Herz mit Stolz und Dankbarkeit, dass ich dieses Amt mit Liebe, Respekt und Freude tragen darf." Immerhin gibt es eine glückliche Person...