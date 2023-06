Andrea Kiewel: "Fernsehgarten"-Zittern! Es ist nicht mehr abwendbar

Pleiten, Pech und Pannen – und das im „ZDF-Fernsehgarten“! Der Sonntagstermin mit Andrea Kiewel wird immer mehr zur Fremdschämveranstaltung. Ständig passieren der Moderatorin in ihrer Sendung unangenehme Dinge. Sie ist einfach nur noch peinlich! Andrea, einst eine feste Bank in der TV-Unterhaltung, muss um ihre Sendung zittern. Und wenn die TV-Bosse ihr den "Fernsehgarten" wegnehmen, was bleibt ihr dann noch? Technische Pannen, alberne Aktionen – und eine unberechenbare Kiwi außer Rand und Band. Mal ist Andrea vollkommen überdreht, überlustig. Dann wieder motzt sie ihr Team an, weil etwas schiefgegangen ist.