Bei DSDS kämpften Pietro Lombardi (32) und Anna-Carina Woitschack (31) 2011 um den Titel. Während Anna-Carina sich mit dem achten Platz zufriedengeben musste, ging für Pietro bekanntlich der Traum in Erfüllung. In einem emotionalen Finale, in dem er gegen seine damalige Freundin Sarah Engels antreten musste, holte er sich den Sieg und wurde neuer Superstar. Heute ist aber nicht nur er weiter im Musikbusiness erfolgreich. Auch Anna-Carina hat im Schlagerbereich ihre Nische gefunden.

Außerdem war sie bei "Die Verräter" dabei und schaffte es sogar zusammen mit Vincent Gross, die Show zu gewinnen. Pietro hingegen bewertet seit mittlerweile vier Staffeln als Juror die Kandidaten bei DSDS. Dieses Jahr sitzt erstmals eine weitere DSDS-Siegerin neben ihm: Beatrice Egli. Sie kennt sich nicht nur mit DSDS bestens aus, sondern auch mit Schlagermusik. Während Pietro neben Dieter Bohlen als Juror auch bereits für die kommenden Staffeln gesetzt sein soll, könnte Rest der Jury-Truppe nach der neuen Staffel bereits wieder wechseln. Möglicherweise DIE Gelegenheit für Anna-Carina Woitschack?