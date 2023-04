Anna Ermakova: Überraschendes Aus bei "Let's Dance"!

Anna Ermakova gilt als klare Favoritin bei "Let's Dance". Keine Kandidatin räumte in dieser Staffel so viele Punkte ab wie sie. Für ihren Charleston gab es vergangenen Freitag 30 Punkte. "Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Das war spitze!", jubelte Jurorin Motsi Mabuse. Und auch Obernörgler Joachim Llambi schwärmte: "Deine Mimik, deine Körperhaltung, dein Rhythmus. Das ist Wahnsinn." Umso überraschender, dass Anna und Tanzpartner Valentin Lusin in der zweiten Runde überraschend rausflogen...