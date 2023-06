Anna Ermakova: Unglaublich! Will Papa Boris jetzt ihr Geld?

Angeblich hat die gebürtige Engländerin für ihre Teilnahme an der Tanzshow die Summe von 200.000 Euro bekommen. Und das war erst der Anfang. Sie selbst hat schon angekündigt, dass wir sie in Zukunft wohl öfter im TV sehen werden.

Es scheint so, als sei Anna auf dem besten Wege, ein sehr gut bezahltes Fernsehgesicht zu werden. Will Boris von dieser guten Bezahlung jetzt etwas abhaben? Immerhin sei er es ja, eigenen Aussagen zufolge, gewesen, der Anna bei den Verhandlungen für „Let’s Dance“ die entscheidenden Tipps gegeben habe. „Wir haben ein bisschen über das Honorar gesprochen, und sie hat meinem Rat vertraut“, sagte er vor einigen Wochen. Ob er nun ein Beraterhonorar von ihr verlangt? Gebrauchen könnte er es auf jeden Fall. Immerhin hat er noch einen Haufen Schulden. Fraglich ist aber, ob Anna ihrem Vater, den sie in ihrem Leben kaum zu Gesicht bekam, da wirklich unter die Arme greifen möchte.

