Anna-Maria Ferchichi & Bushido: Bittere Familien-Beichte!

Doch es ist momentan nicht die einzige Baustelle, mit der sich Anna-Maria Ferchichi konfrontiert sieht. Denn auch die Kinder des Paares sorgen immer wieder für Stress. Am vergangenen Wochenende feierten die Zwillinge Djibrail und Laila ihren zehnten Geburtstag. Doch der wurde durch eine Fieberattacke von Naima überschattet. "Sie wurde extrem quakig, hat krass geweint, dann wurde Laila traurig, weil es ihr Geburtstag war und Naima hing die ganze Zeit an mir. Und das hörte auch einfach nicht auf", erzählt die Ehefrau von Bushido in ihrer "Instagram"-Story.

Immer wieder berichtet die 42-Jährige davon, wie herausfordernd das Leben mit acht Kindern ist - besonders mit noch jungen Mehrlingen. "Heute Morgen war einer dieser Momente, an denen ich kurz traurig werde, Mama von Mehrlingen zu sein. Naima und Amaya kämpfen, akzeptieren es momentan nicht, von jemand anderen außer mir, angezogen zu werden und sie fangen total an zu weinen, wenn ich nicht mit ihnen anfange. Also weint entweder die eine oder die andere", schreibt sie unter einem Post bei "Instagram". Hoffentlich wird es bald wieder einfacher für Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie...