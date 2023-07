Anna-Maria Ferchichi & Bushido: Bittere Trennung! Sie macht sich aus dem Staub

In ihrer Instagram-Story verriet Anna-Maria Ferchichi: "Morgen fliege ich weg und ich freue mich." Wohin die Reise geht, behielt die Ehefrau von Bushido vorerst für sich. Doch eins ließ sie ihre Follower wissen: "Es hat sich sehr spontan ergeben. Und es ist für mich ein sehr wichtiger Termin dort, sehr wichtig. Ich werde in drei verschiedenen Ländern sein in einer Woche. Das heißt, jegliche Klimazonen! Ich weiß gar nicht, was ich einpacken soll." Anna-Maria Ferchichi weiß genau, wie sie ihre Fans mit viel Spannung bei Laune halten kann.

Für Anna-Maria Ferchichi ist dieser Ausflug möglicherweise bitter nötig, nach den vergangenen Wochen. Denn nachdem bei ihr eine Eileiterschwangerschaft festgestellt wurde, als sie mit ihren Kindern allein in Deutschland zu Besuch war, täte ihr eine Auszeit vom Stress sicherlich guttun. Denn nicht nur das medizinische Prozedere, dem sich die 41-Jährige unterziehen musste, riss an ihren Nerven. Auch der Zustand zuhause ging ihr gegen den Strich. Denn wie sie verriet, gab es erheblichen Ärger mit einer von drei Nannys.

Nun lässt sie ihre Kids mit Papa Bushido und den zwei Nannys in Dubai zurück und macht sich aus dem Staub. Wir wünschen ihr eine gute Reise!