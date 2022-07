"Die Bachelorette" 2022: Eindeutiger Beweis! ER ist der Gewinner

Während wir noch munter vor dem Fernseher mitfiebern, hat Sharon Battiste ihre große Liebe längst gefunden. Die Dreharbeiten von „Die Bachelorette“ 2022, die in diesem Jahr in Thailand stattfanden, sind nämlich während der Ausstrahlung auf RTL schon abgeschlossen. Umso neugieriger sind die Zuschauer natürlich, welcher der verbliebenden sechs Kandidaten das Herz von Sharon erobert hat. Zwar ist der Gewinner eigentlich erst nach dem Finale bekannt, doch es gibt bereits einen heißen Anwärter auf den Thron. Die Fans glauben fest daran, dass Jan Hoffmann, der auch den allerersten Kuss der Staffel bekam, am Ende das Rennen um Sharon Battiste machen wird. Bei einer Abstimmung auf "Promiboom" konnte sich der attraktive Florist mit 74 Prozent deutlich von seinen Konkurrenten absetzen. Ist er wirklich der Gewinner von "Die Bachelorette" 2022?