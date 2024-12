Bill Kaulitz wird emotional: Neue Aussage nach Liebes-Aus mit Marc Eggers lässt aufhorchen

Das Jahr 2024 hätte für Bill Kaulitz (35) kaum turbulenter verlaufen können. Beruflich läuft es wie am Schnürchen, privat sieht es hingegen weniger rosig aus. Die Beziehung zu Influencer Marc Eggers (38) scheint endgültig Geschichte zu sein – und Bill lässt auf Instagram nun tief blicken.

Bill und Marc Eggers: Ein kurzer Neuanfang mit bitterem Ende

Es war DIE Überraschung für Fans: Nach einer komplizierten On-Off-Beziehung schien zwischen Bill und Marc endlich wieder alles im Lot zu sein. Sogar ein gemeinsames Wochenende nach Mallorca sorgte für Aufsehen. Doch die Euphorie hielt nicht lange an.

In seinem Podcast "Kaulitz Hills" deutete Bill bereits vor Wochen an, dass es in der Beziehung heftig gekriselt hat. Sogar daon, geghostet worden zu sein, war die Rede – und zwischen den Zeilen wurde schnell klar: Es ging um Marc.