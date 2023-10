Bradley Cooper: Jetzt bandelt er mit Gigi Hadid an!

Doch nun hat offenbar Leos Buddy Bradley zugeschnappt und sich das Model geangelt. Huch, und wir dachten immer, sowas verstößt gegen den Bro-Code? Der lautet nämlich: Verflossene des besten Freundes sind tabu! Tja, das war Bradley in diesem Fall wohl egal. Allerdings aus gutem Grund, denn schließlich hatte Schwerenöter Leo sich im Sommer auch eine aufregende Liaison mit Bradleys Ex und Baby-Mama Irina Shayk gegönnt, ohne auf seinen Kumpel Rücksicht zu nehmen! Oh weh, ganz schön verzwickt, dieser Liebes-Knoten … Jetzt heißt es abwarten, ob sich das Ganze wieder entwirren lässt oder ob Leo und Bradley in Zukunft kein Bier mehr zusammen trinken. Was schade wäre! Come on, Jungs, das könnt ihr doch besser …