Calvin Kleinen: "Das Sommerhaus der Stars"-Hammer! Jetzt ist es raus

In einem exklusiven Interview mit InTouch Online plauderte Calvin nun über seine nächsten Reality-Show-Pläne, verrät, was er von der Teilnahme seines Bruders Marvin an der aktuellen Staffel von "Are You The One - Reality Stars in Love" hält und was bei ihm aktuell beruflich auf dem Zettel steht.

Calvin Kleinen ist, was Reality-TV angeht, ja fast schon ein alter Hase. Sein jüngerer Bruder Marvin hingegen ist noch relativ unerfahren und probiert in der diesjährigen Staffel von "Are You The One - Reality Stars in Love" aktuell sein Glück - und das macht er ziemlich gut, sagt zumindest Calvin. Doch eine Sache würde er seinem kleinen Bruder doch noch mit auf den Weg geben: "Ich würde ihm sagen: ‚Halte dich einfach von den 'toxic persons' fern", sagt Calvin. Ob er dabei auf Shakira anspielt, mit der Marvin in der Villa anbandelt? "Ich hätte auf diese Filme keinen Bock. Ich hätte gesagt: 'Mach das mit wem anders'", erklärt er weiter. Doch trotzdem weiß Calvin, dass sein Bruder "sein Ding machen" und "selber lernen" muss.

Die Frage, ob Calvin sich vorstellen könne, in nächster Zeit erneut bei einem Reality-Format teilzunehmen, bejaht der Rapper. Und wenn es konkret um das "Sommerhaus der Stars" ginge? "Dafür brauche ich 'ne Freundin", sagt er - dann würde er sofort einziehen! Ob er bis zum Dreh der nächsten Staffel vielleicht seine Herzensdame gefunden und mit ihr in das Sommerhaus ziehen wird? Das bleibt abzuwarten...

Neben den Sommerhaus-Plänen steht für Calvin jetzt erst einmal etwas Eigenes auf der Agenda: Der Rapper hat seine ganz eigene Show auf Joyn. Bei "Calvin am Goldstrand" ist der Reality-Star als Partypromoter am Goldstrand in Bulgarien unterwegs und mischt das Partyvolk, gemeinsam mit seinem Team, ordentlich auf. "Es ist wirklich alles mit dabei in dem Format. Wir haben Party, Drama und Dating, also ich bin auch wieder in Dating-Laune. Es wird laut, es wird wild, es wird geil.", verrät uns Calvin.

"Calvin am Goldstrand" ist ab dem 6. Oktober 2023 auf Joyn zu sehen.