Christina Luft: Besorgniserregendes Update! Was ist mit der "Let's Dance"-Tänzerin los?

Bei "Let's Dance" fegen auch in diesem Jahr wieder 14 Promis über das TV-Tanzparkett. Auch wieder mit von der Partie? Profitänzerin Christina Luft. Die Verlobte von Luca Hänni tanzt in diesem Jahr mit Fernsehkoch Ali Güngörmüş und konnte die Zuschauer bislang in jeder Show mit ihren Choreos überzeugen. Doch nun meldet sich die 33-Järhige mit schockierenden Bildern bei ihren Fans - was ist mit dem Auge der "Let's Dance"-Beauty los?