Christina Petersen & Jascha Rust: Süße Beichte der "In aller Freundschaft"-Stars!

Bei "In aller Freundschaft" sind Christina Petersen und Jascha Rust in ihren Rollen der Miriam Schneider und des Kris Haas gute Kollegen in der Sachsenklinik - im echten Leben verbindet sie eine tiefe Freundschaft. Das gaben sie nun gegenüber "Das Neue Blatt" offen preis: "Dass wir einen speziellen Draht zueinander haben, liegt wahrscheinlich nicht allein daran, dass wir im gleichen Alter sind. Da spielt auch immer die menschliche Ebene mit rein. Wir haben uns von Anfang an super verstanden!" berichtet Jascha. Privat haben die beiden auch ein ganz bestimmtes Hobby, dem sie gemeinsam nachgehen: "Spazieren gehen".

Auf den Spaziergängen und im Feierabend nach der Arbeit am Set, scheinen sich die beiden auch über die tiefgründigsten Dinge zu unterhalten. Christina gibt zu: "Wir wissen sicherlich Dinge über den anderen, die nicht jeder weiß. Ich kann Jascha anvertrauen, was in mir vorgeht. Da ist keine Hemmschwelle." Jascha geht sogar noch weiter und verkündet: "Wir sind Geheimnisträger füreinander". So so, welche intimen Geheimnisse die beiden teilen, wollten sie dann jedoch nicht verraten...

