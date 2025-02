Daniel Hartwich & Hannah Hölscher: Alles aus! Traurige Trennung nach 15 Jahren

Er gab für seine Familie das Dschungelcamp auf

Dass Daniel Hartwich ein echter Familienmensch ist, bewies er bereits 2022 mit einer radikalen Karriere-Entscheidung. Nach vielen Jahren als Moderator von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zog er sich aus der Show zurück. Der Grund? "Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann."

Die Dreharbeiten des Dschungelcamps finden über mehrere Wochen in Australien statt, was es Hartwich unmöglich machte, Beruf und Familie zu vereinen. Deshalb verabschiedete er sich von dem Kult-Format und übergab das Mikro an Jan Köppen, der seitdem mit Sonja Zietlow durch die Show führt.

Daniel Hartwich bleibt RTL treu

Doch Fans können aufatmen: Auch wenn er das Dschungelcamp verlassen hat, bleibt er dem Sender treu. Seit mehr als zehn Jahren steht er als Moderator von "Let's Dance" vor der Kamera und wird auch in der kommenden Staffel wieder gemeinsam mit Victoria Swarovski durch die Show führen.

Beruflich läuft also alles nach Plan - doch wie es privat weitergeht? Das bleibt abzuwarten!