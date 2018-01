Daniel Völz: Hochzeit und Baby mit der Ex!

Zickenzoff hoch 22! So viele Frauen kämpfen um den neuen „Bachelor“ – aber selbst die künftige Siegerin kann sich nicht sicher sein, dass sie ihn ganz für sich gewinnt...

Bachelor 2018: Alle News und Fakten zu Daniel Völz und den Kandidatinnen

Auweia, „Bachelor“-Mädels, jetzt müsst ihr ganz stark sein! Denn was keiner ahnte: Mit der letzten Rose ist das Herz von Daniel (32) noch nicht gewonnen. Egal, welche Kandidatin sich im Kampf um den Wahl-Amerikaner mit den walnussbraunen Augen gegen die 21 Konkurrentinnen durchsetzt, sie hat die härteste Challenge noch vor sich: seine Ex! Mit ihr hat Daniel in fünf Jahren Beziehung sehr viel erlebt: „Wir hatten uns bereits Babynamen überlegt und darüber nachgedacht, wo wir gerne hinziehen würden“, sagt der „Bachelor“ (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL) im exklusiven InTouch-Interview.

Daniel und seine Ex hatten große Pläne

Selbst eine Hochzeit war „im Gespräch“. Obwohl er und seine damalige Freundin sich bereits Ende 2011 trennten, sind die beiden heute noch eng miteinander. „Sie zählt immer noch zu meinen guten Freunden“, verrät der Immobilienmakler. Wer also Daniel erobern will, muss sich auch mit seiner Ex arrangieren, seiner längsten von überhaupt nur zwei „ernsten“ Beziehungen.

Da ist er wieder, der Ex-Appeal, den es in der Sendungs-Historie schon öfter gab. Fast scheint es so, als gäbe es einen „Bachelor“-Fluch. Wir erinnern uns: Auch Jan Kralitschka, Oliver Sanne und zuletzt Leonard Freier gingen zu ihren einstigen Lieben zurück. Zwar betont Daniel, dass seine Ex keine Einwände gegen seine originelle Suche nach einer Neuen habe. Na ja, das sagten die anderen Exen zuvor auch. Doch Daniel beteuert: „Das, was einen wieder zu der Ex zurückführt, ist nicht mehr da. Da müssen die Mädels keine Angst haben!“ Er betont aber auch: „Ich brauche eine Person, bei der ich mich fallen lassen kann“ – wenn er die nicht schon längst hat...