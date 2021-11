Daniela Büchner & Tochter Joelina: Zoff um Dildo-Adventskalender!

Zoff um Dildo-Adventskalender

"Joelina und ich hatten eine Diskussion. Sie sagt, dass sie es in der Weihnachtszeit schwierig findet, Dildo-Adventskalender zu haben, bzw. zu öffnen", berichtet Danni in ihrer Instagram-Story. Die Löwenmama sieht die Sache allerdings ein bisschen entspannter. "Ich finde, jeder darf ja seine eigene Meinung haben. (...) Mir soll es am Ende egal sein. Ich mache es nicht. Aber gut. Jeder kann es ja machen, wie er will. Das Fest der Liebe... das ist ja irgendwie... Liebe und Dildos", witzelt sie und bringt ihre Tochter damit auf die Palme.

"Soll ich dir einen Dildo-Adventskranz machen?", feuert Joelina im Hintergrund. Das Angebot lehnt Daniela dankend ab. "Es muss und soll auch sein, zu jedem Fest und zu jedem Tag, dass man guten Sex hat", stellt sie anschließend klar. "Also, wir haben ja nicht gesagt, Weihnachten soll man keinen guten Sex haben. Wo kommt man denn da hin? (...) Natürlich ist es perfekt für Single-Leute. Gott weiß, was in meiner Schublade ist..." Hui!

