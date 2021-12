„Der Bergdoktor“ Staffel 15: Traurige Trennung! So dramatisch wird Folge 1

Achtung Spoiler: Wenn ihr vorab noch nicht erfahren wollt, wie es bei "Der Bergdoktor" weitergeht, dann solltet ihr hier nicht weiterlesen.

Gleich in der ersten Folge „Scheinwelten“ stellt Dr. Martin Gruber seine Entscheidung die schwangere Franziska gehen zu lassen in Frage. Der Gedanke daran, dass sein Sohn auf der anderen Ozeanseite in New York aufwächst bereitet dem Bergdoktor mehr Bauchschmerzen als gedacht. Und siehe da, anders als nach dem Finale vermutet, gibt es auch in Staffel 15 ein Wiedersehen mit Franziska. Kurz vor ihrer Abreise in die Staaten verschlechtert sich der Zustand der hochschwangeren Apothekerin zunehmend. Grund genug für ihre Mutter Thea Hochstetter (Claudia Wenzel) zum Gruberhof zu reisen und für Ärger zu sorgen. Nicht zuletzt die ohnehin gerade erste gekittete Beziehung von Anne und Martin leidet unter der schwierigen Dreiecksgeschichte.