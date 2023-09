"Die Höhle der Löwen": Deal-Pleite für Rapper Cro!

"Super coole Marke", findet Investor Glagau, doch Ralf Dümmel pocht einmal mehr auf die Zahlen: "Was ist als unverbindliche Preisempfehlung für den Handel geplant?", will der Löwe wissen. Die Gründer planen mit 5,90 Euro, was Dümmel sichtlich schockiert. "Sechs Euro", sagt er, woraufhin Jung-Löwe Tillman Schulz ergänzt: "Für 240 Gramm."

Die Gewinnmarge der Gründer liegt so bei 38 Prozent. "Das reicht nicht, das reicht bei Weitem nicht", platzt es angesichts dieser Zahl aus Schulz heraus. Sein eingesetztes Kapital würde er so "lange nicht" zurückbekommen. Deswegen ist er - genau wie Maschmeyer - raus.

Auch die übrigen Löwinnen und Löwen blicken skeptisch, weshalb es am Ende für für Kosel, Hinzer und ihren Investor Cro nicht die anvisierten 200.000 Euro für acht Prozent Firmenanteile gibt. Möglicherweise können sie ja "Spacies" auch weiterhin rund um Auftritte von Cro herum promoten, und finden so noch in die Erfolgsspur.