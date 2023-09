Ekaterina Leonova: Honigsüße Botschaft nach der Trennung!

"Mama ist die Beste!" Nach diesem Motto scheint auch Ekaterina Leonova zu leben. Denn anlässlich des Geburtstags ihrer Mutter Vera teilt der "Let's Dance"-Star süße gemeinsame Schnappschüsse auf "Instagram". Und dazu schreibt sie herzerwärmende Zeilen! "Du begleitest mich mein ganzes Leben, du bist mein Schutzengel und mein Zuhause. Du hast mir die Welt gezeigt und so viel von dir geopfert, damit es mir besser geht", schreibt Ekat liebevoll.

Doch die Botschaft an ihre Mutter offenbart auch eine schwierige Vergangenheit der beiden Russinnen: "Ich erinnere mich nur an viele Wochenenden, wenn wir auf dem Basar das Obst und Gemüse aus unserem Garten verkauft haben, damit ich Fleisch essen konnte. Ich erinnere mich an die Nächte, wenn du deine alten Kleider umgenäht hast, damit ich die neuen Sachen anziehen konnte. Ich erinnere mich an die täglichen Rennstrecken: von deiner Arbeit zu meinem Gymnasium, danach zum Training und vom Training zu den Hausaufgaben, ohne Pausen. Alles, damit ich tanzen konnte." Ein Opfer, das wohl nur eine liebende Mutter bringen würde...