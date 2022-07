Florian Silbereisen & Helene Fischer: Endlich ist das Liebespaar wiedervereint!

Über ein halbes Jahr ist vergangen seit Helene Fischer Ende Dezember 2021 ihre kleine Tochter Nala zur Welt brachte. Und wer hätte es gedacht: Die Entertainerin scheint das beschauliche Leben als Mutter in ihrem Haus am Ammersee in vollen Zügen zu genießen. Doch so ganz ohne ihre Musik hält Helene es halt trotzdem nicht aus! Jetzt kehrt die Königin der Schlagermusik nämlich zurück auf die große Bühne. Ihren ersten TV-Auftritt vor deutschem Publikum absolviert die Sängerin am 23. Juli 2022 bei "Das große Schlagercomeback 2022" in der ARD. Die Eurovision-Show wird live aus Leipzig gesendet und findet in einer großen Glashalle statt. Und natürlich ist ihr Ex-Liebhaber Florian Silbereisen ebenfalls als Moderator am Start. Wenn das mal kein prickelnder Abend wird...