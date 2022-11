Florian Silbereisen: "Traumschiff"-Kollege Tayfun Baydar packt aus - "Wir haben uns gehasst"

Die beiden Männer haben sich vorher nicht gekannt. Doch die Chemie zwischen Tayfun Baydar und Florian Silbereisen passte sofort. "Wenn man 'ne Weile in der TV Branche unterwegs ist, hat man ein gewisses Auge für die Leute. Deswegen war's genau so, wie ich es mir vorgestellt habe: unglaublich professionell, tiefenentspannt und lustig. Angenehmer Zeitgenosse, der Flo", berichtet der ehemalige Serienstar. Der Schlagerstar sei ein Naturtalent und immer "unglaublich gut vorbereitet".

Überhaupt war die gesamte Stimmung am Set einfach toll. "Ich habe das große Glück, bisher selten eine schlechte Stimmung an einem Set erlebt zu haben, aber das Traumschiff-Team hat die Messlatte in Sachen Herzlichkeit, Spaß und Professionalität nochmal ein Stückchen höher gelegt", schwärmt der 47-Jährige. Und fügt lachend hinzu: "Noch dazu war das Essen an Bord fantastisch - eine nicht zu verachtende Tatsache, wenn es um 'Stimmung am Set' geht."

So lässt es sich doch wirklich arbeiten...

