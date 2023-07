Fürst Albert: Hiobsbotschaft! Schwester Stephanie trauert um ihr Baby

Wer dachte, die Prinzessin würde sich zurücklehnen und sich schön auf das Fachpersonal verlassen, irrt - um ihren geretteten Elefanten Népal und Baby optimale Hilfe gewährleisten zu können, ließ sie sich höchstpersönlich in Elefantenpflege schulen. Dazu kam ein eigens für die beiden Dickhäuter gegründeter Verein, der Verein "Baby et Népal". Sie waren Stephanie von Monacos ganzer Stolz. Das spiegelte sich auch in einem Statement wider, das sie einmal bezüglich ihrer Liebe zu den Tieren abgab: "Ich liebe die stille Kraft dieser Tiere, ihre Intelligenz und Sensibilität. Sie alle haben ihren eigenen Charakter und ihre eigenen körperlichen Merkmale. Einem Elefanten in die Augen zu sehen, ist das Schönste. Wir verbringen fast jeden Tag miteinander. Wenn sie einem so vertrauen, ist das wunderbar."

Umso tragischer nun der Verlust ihrer Wegbegleiter. Nachdem Népal bereits im Jahr 2018 im Alter von 53 Jahren an Nierenversagen gestorben war, muss sie sich jetzt auch von ihrem geliebten Baby verschieden. Das machte der Verein nun auf Instagram offiziell: