George Clooney & Amal Clooney: Ehe-Krise! Er hat den Ring bereits abgelegt

Ebenfalls auffällig: Während George glamourös (und solo) unterwegs ist, geht Amal lieber mit Mutti Baria shoppen – wobei sie nicht happy wirkt. Wie Closer berichtet, ist man im Umfeld nicht sehr überrascht, die zur Schau getragene Harmonie sei "größtenteils Fassade."

Amals Eifersucht und Georges leere Versprechungen, ein zurückgezogenes Leben in England zu führen, sorgen für Zoff: "Keiner glaubt, dass er seinen Ehering einfach nur vergessen hat. George will, dass Amal weiß, dass er so nicht glücklich ist", so ein Insider. Folgt bald die Trennung?

