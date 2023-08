"GZSZ"-Laura & John: Aus und vorbei! Sie treffen eine drastische Entscheidung

Laura (Chryssanthi Kavazi) musste in letzter Zeit einiges durchmachen. Angeblich ist sie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Doch dann fand ihr Freund John (Felix von Jascheroff) heraus, dass Laura noch lebt. Er setzte alles daran, seine Freundin sicher zurück nach Berlin zu bringen. Doch dafür musste er Zoe (Lara Dandelion) loswerden. Laura und John täuschten vor, dass sie sich am Eifelturm in Paris treffen. Was Zoe jedoch nicht wusste: Mit dem Eiffelturm meinte er nicht den in Paris, sondern eine Kopie in Berlin-Wedding. Dank des Plans konnte Laura unbemerkt zurück nach Berlin. Doch Zoe ist den beiden auf den Fersen...