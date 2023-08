Harald Glööckler: "Ich merke jetzt erst, wie unglücklich ich war!"

So offenbart der Designer jetzt im Gespräch mit "RTL", dass er erst nach der Trennung gemerkt hat, wie sehr er die letzten Jahre in seiner Ehe gelitten hat. Völlig unverblümt plaudert er aus: "Ich merke jetzt erst, wie unglücklich ich war. Wirklich, die Jahre, das habe ich nicht gemerkt. Und ich mache meinem Mann, keinen Vorwurf wirklich nicht, gar nicht. Ich bin selber Schuld. Man ist an seinem Glück und seinem Unglück selber Schuld. Aber man muss es auch selber ändern. Man muss es auch selber ändern. Und ich habe das jetzt gemacht. Ich bin so froh, wirklich." Wow! Ehrliche Worte, die man so von Harald gar nicht erwartete hätte. Doch wie geht es für den Designer in Sachen Liebe weiter? Erst kürzlich wurde schließlich auch bekannt, dass die Liaison zwischen Harald und seinem Politikerfreund Marc Lehmann ebenfalls Geschichte ist. Für Harald jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. Er resümiert: "Wir haben eine sehr schöne Zeit verlebt, die haben wir aber auch vorher verlebt. Die verleben wir auch jetzt wieder. Aber diesen endgültigen Schritt jetzt schon wieder zu machen, bin ich noch nicht bereit."

Ob Harald wohl noch einen Mann fürs Leben findet? Wir können gespannt sein ...