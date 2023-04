Helene Fischer & Thomas Seitel: Jetzt wird es richtig peinlich

Sie gleiten am Trapez gemeinsam in den Himmel. Sie kuscheln, sie küssen sich, sie schweben aneinandergeklammert durch einen Wasserfall, gehen Hand in Hand von der Bühne. Einige Zuschauer seufzen verzückt. Andere finden: Das ist eine peinliche Liebes-Show!

Woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Eben wurde Thomas Seitel noch versteckt, jetzt glänzt er auf dem Präsentierteller. Von: "Wie kitschig" bis: "Mir wird übel" lauten die Kommentare.

Hat Thomas das eingefädelt? Er ist jedenfalls dort, wo er offenbar hinwollte: zurück im Rampenlicht. An der Seite seiner Super-Helene, die ihn in den Akrobatenhimmel katapultiert.

