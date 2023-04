Helene Fischer: Verstohlener Blick hinter die Mauern ihrer Familienvilla

Für Helene Fischer hat sich in den letzten zwei Jahren einiges verändert. Nach ihrer Trennung von Florian Silbereisen fand sie in Thomas Seitel ihren Mr. Right. Die beiden krönten Ende 2021 ihre Liebe mit ihrer ersten gemeinsamen Tochter Nala. Seither versucht die Schlager-Ikone ihre Karriere und den Familienalltag unter einen Hut zu bekommen. Nun verriet sie jedoch, dass sie in ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau komplett aufgeht.