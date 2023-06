Horst Lichter: Das "Bares für Rares"-Aus ist unumgänglich

Am Mittwoch ist Horst Lichter wieder mit dem Kultformat "Bares für Rares" zur Primetime im "ZDF" zu sehen. Eigentlich ein wahrer Grund zu Freude! Schließlich haben die Zuschauer so wieder die Möglichkeit mitzuverfolgen, wie allerhand Kunst und Krempel bei den Händlern über den Verkaufs-Tresen geht. Doch wie es scheint, hält sich die Euphorie über die Ausstrahlung eher in Grenzen ...

So heißt es nämlich unter dem "Instagram"-Post, mit dem Horst die Folgen bewirbt: "Nicht solange der Clown da ist" sowie "Mein Gott Horst, warum entstellst Du Dich so sehr. Du bist ja, wie Du auch weißt, kein George Clooney. Aber was Du Deinem Gesicht anstellst, sehr fragwürdig." Autsch! Worte, die an Horst sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Bedeutet das auf lange Sicht etwa das Aus des beliebten TV-Formats? Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich der Moderator die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt. Widersacher gibt es schließlich immer ...