Janina Reimann: Fremdflirt mit einem anderen Mann? Was sagt Coleman dazu?

Auf Instagram nimmt Janina Reimann ihre Fans immer wieder mit in ihr Leben als Zweifach-Mama. Sie und ihr Gatte Coleman gehen in ihrer Rolle als Eltern komplett auf und auch mit den anderen Eltern in ihrer Nachbarschaft verstehen sie sich blendend. Nun etwa etwas zu gut? Janina berichtet in ihrem Podcast "Unter Uns Moms" jetzt von einer pikanten Begegnung im Kindergarten. Ein Vater, der seine Kinder wohl in den gleichen Kindergarten bringt, wie Janina, war scheinbar etwas flirty unterwegs. "Während er seine Kinder auf dem Arm hat, und ich ja meins auch, dann ein Kompliment zu meinem Kleid, was ich trage, zu machen?!", Janina versteht die Welt nicht mehr und ist hörbar überfordert mit der Flirt-Offensive des anderen Vaters. "Klar ist das nett, aber fand ich halt ein bisschen komisch", gibt sie weiter zu.

Auch wisse die 37-Jährige nicht, ob es sich bei ihrem heimlichen Verehrer überhaupt um einen "Single-Dad" handle. Genauso wenig weiß dieser jedoch, ob Janina single sei. Was wohl ihr Ehemann Coleman zu dieser Begegnung sagt? Eines ist klar, alleine durch dieses Kompliment fühlt sich Janina wohl ein wenig unwohl. Da muss sich ihr Gatte eher keine Sorgen machen, dass sie den Flirtversuch erwidern könnte.

Die Freundin von Janina, Patricia Thumann, mit der sie den Podcast aufgenommen hat, liefert dann noch eine Erklärung des Annäherungsversuchs hinterher: "Vielleicht weiß er einfach, dass Mom-Life manchmal hart ist und das der richtige Ort ist, einer Mutter zu sagen 'hey, du siehst nett aus'. Oder, weil wir sonst immer bei den School-Pick-Ups immer so aussehen, wie gerade aus der Tonne gezogen, war er so überrascht mal eine Mutter in einem schönen Kleid zu sehen, dass er das direkt anmerken musste."

