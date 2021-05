Kampf der Realitystars 2021: Start, Kandidaten & Wer ist raus?

Während die Dreharbeiten für "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" bereits im Frühjahr 2021 stattfanden, blieb der Ausstrahlungstermin lange ungewiss. Wie "Bild" nun berichtet ist der Start für die Ausstrahlung von "Kampf der Realitystars" am 22. Juli 2021 geplant. Die genauen Sendetermine sind bislang noch nicht bekannt gegeben worden. Im letzten Jahr lief die Show wöchentlich am Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTLzwei. Cathy Hummels übernimmt auch in diesem Jahr den Job der Moderatorin von "Kampf der Realitystars".