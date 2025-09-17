„Kampf der Realitystars”: Hammer-Comeback 2026

Auch 2026 ziehen wieder die größten Reality-Gesichter Deutschlands an den Starstrand – bei „Kampf der Realitystars“ geht’s um Ruhm, Geschick und jede Menge Kohle. Und jetzt wird wild spekuliert: Wer stellt sich diesmal dem Drama-Marathon? RTLZWEI verspricht ihren Trash-Fans die Rückkehr der „größten Ikonen“ – doch wer wirklich dabei ist, bleibt (noch) das unenthüllte Geheimnis im Reality-Kosmos …