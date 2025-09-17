„Kampf der Realitystars”: Hammer-Comeback 2026
Beim „Kampf der Realitystars“ 2026 knallt’s gewaltig – denn viele altbekannte Trash-Gesichter werden zurückkehren.
Arabella Kiesbauer wird 2026 wieder die Moderation für „Kampf der Realitystars“ übernehmen.
© RTLZwei
Auch 2026 ziehen wieder die größten Reality-Gesichter Deutschlands an den Starstrand – bei „Kampf der Realitystars“ geht’s um Ruhm, Geschick und jede Menge Kohle. Und jetzt wird wild spekuliert: Wer stellt sich diesmal dem Drama-Marathon? RTLZWEI verspricht ihren Trash-Fans die Rückkehr der „größten Ikonen“ – doch wer wirklich dabei ist, bleibt (noch) das unenthüllte Geheimnis im Reality-Kosmos …
„Kampf der Realitystars”-Ikonen kehren 2026 zurück
Unter einem Instagram-Post durften die Fans abstimmen, wer 2026 wieder dabei sein soll!
Zu den Top-Favoriten gehören unter anderem:
Aleks Petrovic, der Hitzkopf aus „Temptation Island VIP“ und dem „Sommerhaus“, wäre definitiv bereit für den nächsten Showdown. Unter einem RTLZWEI-Post mischte sich sogar Iris Klein ein – das Reality-Urgestein aus „Promis unter Palmen“ und dem Dschungelcamp. Comeback-Alarm? Möglich! Cecilia Asoro bringt garantiert wieder freche Sprüche und wilde Szenen – sie ist bekannt für knallhartes Entertainment. Maurice Dzwiak weiß, wie man zofft – ob bei „Love Island“ oder „Are You The One“. Kevin Schäfer, bekannt aus „Prince Charming“, hat Trash-TV im Blut – und Drama sowieso. Calvin Kleinen? Ein Garant für Chaos, Flirts und explosive Momente! Silvia Wollny, die Kult-Mama der Nation, mit ihrer herzlichen Art und Familien-Action sorgt sie für große TV-Momente und emotionale Geschichten. Sam Dylan, der Trash-Profi, weiß genau, wie man sich in Szene setzt. Matthias Mangiapane bringt die perfekte Mischung aus Drama und Dschungel-Erfahrung mit. Cosimo Citiolo, der DSDS-Kultstar mit Kultstatus – hier trifft Wahnsinn auf Witz! Emmy Russ darf natürlich nicht fehlen – wo sie auftaucht, knallt’s garantiert. Serkan Yavuz, der Bachelorette-Badboy, bringt Beziehungschaos deluxe mit. Laurablondd (aka Laura Lettgen) heizt die Trash-Fans mit ihrer Social-Media-Präsenz schon jetzt ein. Jona Steinig, der Sunnyboy mit Kampfgeist – bereit für die nächste Challenge? Alessia Herren, Tochter von Willi Herren, bringt tiefe Emotionen und TV-Erfahrung mit. Giuliana Farfalla, GNTM-Star und Dschungel-Camperin, könnte für echtes Reality-Feingefühl sorgen. Und Tara Tabitha? Die Influencerin mit Dschungel-Vergangenheit weiß, wie man polarisiert!
Wann wird die neue Staffel von „Kampf der Realitystars” ausgestrahlt?
Bisher wurde noch kein konkreter Starttermin festgelegt, aber die Fans können sich freuen, denn Arabella Kiesbauer wird 2026 erneut die Reality-Show moderieren. Wer wirklich alles dabei sein wird und wann wir mit einem Starttermin rechnen können, erfahren wir bestimmt schon bald …