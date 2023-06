Kerstin Ott: Heftiger Seitenhieb gegen Helene Fischer!

In einem Interview mit "Express" nennt Kerstin ihre Kollegin zwar nicht beim Namen, stellt jedoch unmissverständlich klar, dass sie nichts von der akrobatischen Bühnen-Show hält. "Ich hänge nicht am Trapez oder lasse mich vom Ventilator anhauchen. Ich bin eine nahbare Künstlerin, quasi ein Paradiesvogel in dieser Glitzerwelt. Deshalb gehe ich auch oft auf die Menschen zu. Man verbindet sich so sehr gut mit dem Publikum und ich möchte den Fans auch etwas zurückgeben", erklärt sie.

Für Helene dürfte dieser Seitenhieb kurz nach ihrem Unfall besonders schmerzhaft sein. Immerhin musste sie ihr Konzert nach nur einer Stunde abbrechen und im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Support unter Kolleginnen sieht wirklich anders aus...