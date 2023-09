Königin Silvia & König Carl Gustaf: Polizeieinsatz im Schloss! Großes Bangen um ihre Sicherheit

Schreckenssekunde für das schwedische Königspaar Carl XVI. Gustaf und Silvia: Bei ihrem Schloss Drottningholm westlich von Stockholm sind offenbar zwei Personen vom Sicherheitspersonal aufgegriffen worden. Diese hatten laut eines schwedischen Medienberichts gegen die Sicherheitsbestimmungen rund um den königlichen Wohnsitz verstoßen. "Svensk Dam" berichtete unter Berufung auf die Behörden, die Polizei sei vor Ort, um mit Sicherheitskräften und den in Gewahrsam genommenen Verdächtigen zu sprechen.

Dabei war in dem Schloss in den vergangenen Tagen noch viel Prominenz zu Gast: In Schweden wurde ab vergangenen Freitag (15. September) das 50. Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf gefeiert. Auch in Drottningholm fanden dafür Events statt, die sich über das Wochenende hinzogen. Der schwedische König soll prominente Gäste unter anderem zu einem Abendessen im Schloss empfangen haben.

Das Thronjubiläum feierten die Schweden zudem unter anderem mit einem Dankgottesdienst, einem Jubiläumsdinner im Palast, öffentlichen Auftritten der Königsfamilie, wie beispielsweise einer Kutschfahrt, oder einem Open-Air-Konzert am Fuße des Palasts. Auch besondere Briefmarken mit einem Porträt des Königs gibt es in Schweden.