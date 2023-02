Konny & Manu Reimann: Juhu, jetzt ist es raus!

Ja, die Dreharbeiten für neue Folgen sind im vollen Gange! Auf Instagram hat Manu jetzt ein Bild mit der Filmcrew gepostet und dazu geschrieben: "The Boys are back in town! Wir filmen für die neuen Folgen." Klar, dass die Fans komplett aus dem Häuschen sind. "Wow, so schön euch wiederzusehen! Habt viel Spaß beim Drehen", kommentiert ein Follower. Ein anderer jubelt: "Oh wie schön! Ich dachte, es gibt erstmal keine neuen Folgen mehr. Ihr seid tolle Menschen mit viel Herz und da freut man sich drauf, als wärt ihr sehr gute Freunde." Wann die Fans das Ergebnis zu Gesicht bekommen? Das steht leider noch nicht fest...