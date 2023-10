Loredana Wollny: Sie will Servet nicht heiraten!

Familienoberhaupt Silvia möchte in der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" von den beiden wissen, wann die große Hochzeit stattfindet. "Wie sieht das denn bei euch aus? Ich muss ja auch ein bisschen planen können. Lavinia bekommt ihr Kind. Dann sind noch die ganzen Taufen. Ich weiß nicht, wie es bei Sylvana mit der Hochzeit aussieht. Lavinia ist auch verlobt..." Doch Loredana stellt klar: "Du brauchst bei uns noch gar nichts planen. Wir haben noch Zeit. Ich möchte, dass Aurelio was davon mitbekommt. Ein, zwei, drei Jährchen werden wir auf jeden Fall noch warten."

Die Rechnung hat sie jedoch ohne ihren Verlobten gemacht. "Warum so lange? Ich dachte, wir heiraten in ein paar Monaten", beschwert er sich. Oh nein, da ist Silvia ja voll ins Fettnäpfen getreten! "Mama hat hier ein Thema hochgeholt, worüber Servet und ich noch nicht gesprochen haben. Ich glaube, unsere Meinungen sind da in verschiedene Richtungen. Wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen. Ich bin aber noch nicht bereit zum Heiraten. Ich möchte gerne noch ein paar Jährchen warten. Ich hoffe, Servet akzeptiert das so", findet Loredana. Lässt sich nur hoffen, dass die beiden eine Lösung finden...