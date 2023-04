Luca Hänni: Jetzt ist es raus!

Seit Wochen begeistert der Schuhschnabel bei "The Masked Singer". Die Zuschauer tippten zunächst auf Samu Haber, Nico Santos oder Max Giesinger. Doch nach der letzten Sendung wollen sie einen anderen Sänger unter dem Kostüm erkannt haben. "Definitiv Luca Hänni", kommentiert ein Fan auf Instagram. Ein anderer schreibt: "1000 Prozent Luca Hänni! Habe seine Stimme schon so oft gehört und heute hat man sie beim ersten Ton gehört." Auch in der "JoynMe"-App stimmen 40 Prozent für den sympathischen Schweizer. Ob Luca tatsächlich der Schuhschnabel ist? Das wird sich frühestens in den nächsten Sendungen zeigen. Obwohl es momentan stark danach aussieht, als wenn der Schuhschnabel ins Finale einzieht...