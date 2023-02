Luca Hänni: Knallharte Abfuhr für Dieter Bohlen!

Verliebt, verlobt und bald verheiratet! Luca Hänni (28) tanzt mit Christina Luft (32) auf Wolke sieben. Das Paar will sich nach drei Jahren Liebe endlich das Ja-Wort geben – romantisch rauschendes Fest inklusive, wie er jetzt der Zeitschrift "Das Neue" berichtet. Luca hat genaue Vorstellungen, wer an seinem großen Tag mit seiner Traumfrau an seiner Seite sein soll – und wer ganz bestimmt nicht...