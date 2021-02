Massimo Sinató: Überraschendes "Let's Dance"-Comeback

In seiner Instagram-Story kündigt der Profitänzer nämlich jetzt an: "Am 26.2. wird nochmal das Tanzbein geschwungen!" Was es mit der Ansage auf sich hat? Zwar ist Massimo dieses Jahr kein fester Bestandteil der Sendung, doch bei der großen Kennenlernshow wird er nochmal mit Vorjahressiegern Lili Paul-Roncalli übers Parkett fegen. Die Fans müssen also nicht komplett auf ihren Liebling verzichten!

Pikante Bilder von Massimo aufgetaucht! Was vor kurzem genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: