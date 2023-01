Michael Schumacher: Wundervolle Nachricht an seine Fans

Neun lange Jahre ist es her, dass sich der siebenfache Formel-1-Weltmeister bei einem Skiunfall im französischen Méribel schwere Kopfverletzungen zuzog. Seitdem gibt es kein Update zu seinem Gesundheitszustand, seine Familie schirmt ihn von der Öffentlichkeit ab. Sogar an Schumis Ehrentag kurz nach Neujahr herrschte Funkstille. Lediglich seine Kinder Gina-Maria und Mick gratulierten ihrem Papa im Netz mit Fotos aus ihren Kindertagen. Doch nun gibt es eine liebe Nachricht an seine Fans. "Vielen Dank an alle für die liebevollen Geburtstagswünsche! Sie werden sehr geschätzt“, steht da auf seinem Instagram-Account. Dazu ein Bild, das Michael in seinem Mercedes-Rennanzug zeigt. Seine Anhänger gerieten daraufhin schier aus dem Häuschen.

"Hat Michael das geschrieben?", fragten sich einige Follower elektrisiert und sprachen damit aus, was viele denken: Hat sich hier Schumi zum ersten Mal seit langer Zeit selbst aus der Reha zu Wort gemeldet? Kann er wieder am Leben teilnehmen? Es wäre ein echtes Geburtstagswunder!

