Michael Schumacher: Es war ein Schock! Sohn Mick spricht ganz offen

Auch wenn der Wechsel für Mick Schumacher sicher nicht einfach war, die Zeit bei Mercedes ist bisher auch sehr positiv. Der 24-Jährige muss die Rennen zwar den Stammfahrern Lewis Hamilton und George Russell überlassen, dafür lernt er aber in seiner Aufgabe als Reservefahrer vieles dazu. Das verrät er selbst bei einem Update auf der Seite des Teams. "Seit ich bei Mercedes bin, habe ich mich gut eingelebt. Alle sind mir gegenüber so aufgeschlossen, dass ich mich vom ersten Moment an in der Fabrik in Brackley willkommen fühlte", erklärt er. Und das ist nicht alles.