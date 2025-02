Michael Schumacher: Schwere Zeit für Sohn Mick Schumacher! Es ist vorbei

In seinem Buch "Inside Mercedes F1: Life in the fast Lane" gibt Mick sehr persönliche Einblicke. "Ich war ein verrücktes Kind. Alles, was mein Vater tat, tat ich auch." Michael unterstützte seinen Sprössling, gab ihm wertvolle Tipps. Bis 2013, als die Formel-1-Legende beim Skifahren verunglückte. "Mein Vater war eine große Stütze, und wir hatten viel Spaß. Er konnte aber auch herausfordernd sein. Im Jahr nach seinem Unfall begann ich in der Formel-1-Klasse zu fahren, und von da an musste ich alles allein machen", erzählt Mick über den Schicksalsschlag, der alles veränderte.

Wäre alles anders gekommen, wenn Michael an der Seite seines Sohnes geblieben wäre? Über den Gesundheitszustand der Legende ist wenig bekannt. "Er ist da – aber anders", beschrieb seine Frau Corinna (55) in einer Netflix-Dokumentation die traurige Familiensituation. Alle würden ihn schrecklich vermissen. Sätze, die tief blicken lassen...

Ob er weiß, was gerade mit Mick passiert ist? Ob er ihn trösten kann? "Das Leben verläuft nicht immer nach Plan. Aber jede Herausforderung ist eine Chance, zu lernen, zu wachsen und stärker zurückzukommen. Das ist nur ein Kapitel, nicht die ganze Geschichte", schrieb Mick über seine Gefühlslage in den sozialen Medien. Und da ist sie wieder, die Stärke und Weisheit des berühmten Papas Michael...

