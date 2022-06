Motsi Mabuse & Evgenij Voznyuk: Eifersuchtsanfall! Plötzlich ist von einer anderen Frau die Rede

Sie gelten als absolutes Traumpaar – doch es scheint, als würden immer mehr dunkle Wolken über ihrem Liebes-Glück aufziehen ... Seit 2017 sind Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk verheiratet, sie gingen durch dick und dünn, gaben sich Kraft und Halt, haben eine süße Tochter (3). Doch bereits vor einigen Wochen überraschte die "Let’s Dance"-Jurorin ihre Fans: Denn sie verbrachte Zeit mit ihrer Kleinen, aber ohne Evgenij! So übernachtete die gebürtige Südafrikanerin in einem Wellness-Hotel im Schwarzwald, erklärte, dort runterkommen zu wollen, sich endlich entspannen zu müssen. Und erwähnte noch, dass sie ihrem Ehemann dankbar sei, dass er ihr so viel Zeit zugestehe, wie sie bräuchte ...