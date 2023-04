Motsi Mabuse & Evgenij Voznyuk: Jaa, Baby Nummer 2!

"Ich würde mich wahnsinnig über ein weiteres Kind freuen!", offenbarte die quirlige Entertainerin vor einiger Zeit in einem Interview. Vor zwei Jahren träumte sie bereits von weiterem Nachwuchs und kündigte an, ihrem Ehemann Evgenij Voznuyuk unbedingt ein zweites Mal heiraten zu wollen. Gesagt, getan! Ganz romantisch zelebrierte das Paar kürzlich auf den Malediven erneut seine Liebe. Wie schön! Es scheint, als wolle Motsi ihre Pläne von damals augenblicklich in die Tat umsetzen.

Die Sterne dafür stehen gut! Mit Evgenij hat sie ihren perfekten Partner an der Seite und dank des "Let’s Dance"-Erfolgs und der vielversprechenden Job-Angebote für die USA und Großbritannien hat die Vollblut-Mami derzeit eine echte Glückssträhne. Vielleicht geht ihr Baby-Wunsch auch bald in Erfüllung …